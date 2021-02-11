Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması için ek genelge!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Hareketliliği azaltmak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00’e kadar geçerli oluyor. Hafta sonu kısıtlamaları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan madde gereği ikinci bir karara kadar uygulanmaya devam edecek. Kısıtlamalarda gevşeme sinyalleri verilse de henüz hafta sonu yasakları ile ilgili resmi bir açıklama gelmediğinden dolayı 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kısıtlamalar yaklaşık 3 aydır hafta sonları uygulanıyor.

Bu hafta sonu da 12 Şubat Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00’e kadar kesintisiz sürecek.

BAKAN KOCA'DAN 'GEVŞEME' SİNYALİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koca, kısıtlamalara yönelik sorulan soruya şu yanıtı verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

Öte yandan mutasyon virüse de değinen Koca, istenilen düşüş sağlanırsa, kısıtlamaların hafifletileceğini bildirdi. Koca, "Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE

İçişleri Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'nü kapsayan sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-¬00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00¬-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

BAKKAL, MANAV VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı;

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.