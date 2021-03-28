Bu hafta hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde:



Artık hava duruldu, kararsızlığı ortadan kalktı. Geçtiğimiz hafta dolusu, karı her şeyi gördük. Dün en yüksek sıcaklık 19 derece ile Antalya ve Muğla’da görüldü. En düşük sıcaklık ise eksi 21 derece ile Sivas’ta görülmüş. İç bölgelerde gece sıcaklıkları çok düşüyor, zirai don tehlikesi var. Önümüzdeki günlerde İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don tehlikesi olabilir. Deniz suyu sıcaklıklarına da baktığımızda 8 derece Karaneniz’de, 18 derece Akdeniz’de

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİN UYARI

Önümüzdeki hafta Marmara’nın batı ve doğusunda yağmur girişi var. Çok kuvvetli değil, geçici bir yağmur. Pazartesi akşamı hava biraz soğumaya başlıyor. Şu anda sıcaklıklar Mart ayı ortalamasının altında aslında. Biraz ortalamaya doğru gelecek. Çarşamba bir soğuma gelecek. Bu soğuma geçen ki gibi değil. İç bölgelerde karla karışık yağmur yapabilir. Doğu bölgesinde Perşembe günü kar yapabilir. Bunun haricinde Mart sonuna kadar sıcaklıklar yükselmeden yani ortalamalar civarında geçireceğiz.

Yağışlar çok kuvvetli değil, ama Salı İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur tekrar geliyor, Doğu’ya tekrar kar geliyor bir iki günlüğüne. Nisan ayının ilk haftasını da bu şekilde geçireceğiz gibi görünüyor. İkinci haftadan itibaren bahar görmeye başlayacağız.



MARMARA BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLARIN 2 İLA 4 DERECE ARTMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Gece, İstanbul çevrelerinde yer yer çok bulutlu hava ve hafif sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



İÇ ANADOLU'DA 4 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Bölge genelinde, pazartesi sabah saatlerine kadar orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiği ifade edildi.

Başta üreticiler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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