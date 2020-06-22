Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış uyarısı!
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Yeni haftada bulundukları şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, internetten sorgulama yapıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İşte, bu haftanın hava durumu bilgisi...
Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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