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Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:50 | Son Güncelleme:

Bu hafta hava nasıl olacak? İşte 25 Ocak hava tahminleri

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Bu hafta hava nasıl olacak? İşte 25 Ocak hava tahminleri
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Marmara'da Pazartesi günü kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, saatteki hızının 60-90 kilometre olması beklenen, yüksek kesimlerde ise 90-120 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, pazartesi sabah saatlerine kadar ülkenin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. İşte, 25 Ocak hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli, kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Bu hafta hava nasıl olacak İşte 25 Ocak hava tahminleri

Bu hafta hava nasıl olacak İşte 25 Ocak hava tahminleri

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