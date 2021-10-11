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Bu hafta hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son tahminler

#Meteoroloji#Hava Durumu#Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak İşte Meteorolojiden son tahminler

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Trakya ve Kıyı Ege'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'den son tahminler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde günün ilk saatlerinden gece yarısına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi genelinde ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) ile kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta hava nasıl olacak İşte Meteorolojiden son tahminler

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?