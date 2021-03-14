Bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeceği sorgulanıyor. İşte, 15 Mart'a ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında İç Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.











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