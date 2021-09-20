Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte illerimizdeki son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770e yükseldiABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi#ABD
Trevan Bluiett, Beşiktaş IcrypexteTrevan Bluiett, Beşiktaş Icrypex'te#Basketbol
Gerçek Vişnevskinin zaferi: Rusya seçimlerinde akılalmaz oyun boşa çıktıGerçek Vişnevski'nin zaferi: Rusya seçimlerinde akılalmaz oyun boşa çıktı! #RUSYA
Boluda kadınların saç saça Kocamı elimden aldın kavgasıBolu'da kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası#Kavga
Son dakika... ABDye seyahat edeceklere aşı zorunluluğuSon dakika... ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu#Korona Aşısı
TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyizTBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz açıkladı Ozan Tufan Lig Kupası maçında...Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz açıkladı! Ozan Tufan Lig Kupası maçında...#Ozan Tufan
Prof. Dr. Celal Şengörden tepki çeken olayla ilgili ilk açıklamaProf. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!#Celal Şengör
Düşes Katein kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydiDüşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi#James Middleton
Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptıBakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
HABERLERGündem Haberleri

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte illerimizdeki son durum

#Hava Durumu#İl İl Hava Durumu Raporu#Yağış
Bu hafta hava durumu nasıl olacak İşte illerimizdeki son durum

Türkiye'nin, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girmesi, sıcaklıkların ülke genelinde 6-10 derece düşmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Haberin Devamı

Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların, Karadeniz ile Doğu Akdeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 metre rakım ve üzeri) beklenen yağışların, bu sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

Bu sistemle görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerinin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunması ve yapılan güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#İl İl Hava Durumu Raporu#Yağış