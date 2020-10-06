Bu hafta hava durumu nasıl? İstanbul için dolu yağışı uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri 8 Ekim'de sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe günü Marmara

Bölgesi'nin tamamında kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden perşembe günü bölgede kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağışın, cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yukarı seviyede havanın soğuyacağını, alçak basınç merkezinin bir kolu olan oluk denilen sistemin bu tarafa doğru kayacağını söyledi.

Yukarı seviyede yaklaşık 5 bin metrede bir soğuma beklendiğini dile getiren Demirhan, şöyle devam etti:

"Bu soğumanın etkisiyle yerdeki sıcak hava yukarıya doğru hızlı bir şekilde düşey olarak hareket edebilecek. Bununla birlikte büyük kümülonimbus bulutları oluşacak. Bu da çok kuvvetli yağış ve dolu ihtimalini artırıyor. Perşembeden itibaren Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Trakya tarafında yüksek ihtimal dolu yaşanabilecek. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski çok yüksek. Yine kuvvetli yağıştan dolayı sel ve dolu ihtimali var. Bunlar çok küçük ölçekli durumlar. Net bir yer söyleyemiyoruz. Marmara'nın tamamında böyle bir ihtimal söz konusu. Bir yandan da kuvvetli rüzgar var. Rüzgar da bu sistemi üzerimizden hızlı bir şekilde taşıyacak. Cumartesi itibarıyla sistemin Ege ve Marmara bölgesinden uzaklaşmasını bekliyoruz."

Sıcaklıklar 10 derece kadar düşecek

Demirhan, cumartesi gününe kadar soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece kadar düşebileceğini belirterek, "Bugünlerde hava sıcak. Perşembe günü sıcaklığın 5 derece düşmesini bekliyoruz. Cuma günü de 5 derece daha düşerek bugüne göre sıcaklıklarda 10 derece düşüş bekliyoruz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dolu yağışının nerelerde görülebileceğiyle ilgili duyurusunun takip edilebileceğini ifade eden Demirhan, yapılacak uyarıdaki renk kodunun önemli olduğunu vurguladı.