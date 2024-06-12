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Bu hadsiz magandalar cezasız kalmasın

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Trafik Magandaları#Ambulans
Bu hadsiz magandalar cezasız kalmasın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

İSTANBUL Kadıköy’de önceki gün 15.00 sıralarında, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosiklet sürücüsü M.T. ve arkasında oturan E.B. tarafından kesildi.

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Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları, “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz” diyerek içeride bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açıp içeride bulunan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hastayı hastaneye götürdü. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.B.’yi yakaladı. M.T.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olaya tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde” dedi.

 

 
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#Kadıköy#Trafik Magandaları#Ambulans

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