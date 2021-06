Bu haberden sonra kimse kimseye ‘kuş beyinli’ diye hakaret edemeyecek

Kuşların algı becerileri üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu hayvanların el çabukluğuyla yapılan sihirbazlık numaralarına insanlardan daha az kandığını ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, altı Avrasya alakargası (Garrulus glandarius ya da bayağı alakarga olarak da bilinir) ve 80 gönüllü üzerinde ilginç bir çalışma gerçekleştirdi.

Deneklere, bir solucanın hangi elde olduğuna dair üç farklı teknikle sihirbazlık numaraları sunuldu. Alakargalar üç numaradan ikisinde insanlardan daha iyi performans sergilerken, diğer numarada ise insanlar ve alakargalar hemen hemen aynı sonuçları elde etti.

İNSANLARIN KANDIĞI SİHİRBAZLIK NUMARALARINA KOLAY KOLAY İNANMIYORLAR

Bu çalışmaya kadar hayvanların sihirbazlık hilelerinde kullanılan 'karmaşık aldatma tekniklerini' nasıl algıladıkları hakkında çok az şey biliniyordu.

Cambridge Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Biliş ve Evrimsel Biyoloji üzerine doktora çalışması yapan aynı zamanda da bir sihirbaz olan Elias Garcia-Pelegrin, araştırmayı, The Conversation için yazdığı bir makalede, “Hayvanların, insanları kandıran ve şaşırtan sihirli numaraları nasıl algıladıklarının incelenmesi, zihinlerinin etraftaki dünyayı nasıl deneyimlediğini ve bu tür deneyimlerin bir şekilde bizimkilere benzer olup olmadığını anlamamıza yardımcı olabilir” sözleriyle yorumladı.

Garcia-Pelegrin, bu hilelere verdikleri tepkileri inceleyerek hayvanların beyinlerinin nasıl çalıştığına dair gizemi açığa çıkarabileceklerine inanıyor.

Araştırma kapsamında Avrasya alakargalarına ve insanlara üç farklı numara gösterildi ve tepkileri karşılaştırıldı.

Deneylerde kullanılan üç sihir numarası:

Avuç içi: El boşmuş gibi davranarak bir nesneyi avuç içinde saklamak

Fransız düşüşü: Nesneyi hareket ettirmeden bir avuçtan diğerine geçirir gibi yapmak

Hızlı geçiş: Bir nesneyi iki elin arasında çok hızlı bir şekilde hareket ettirmek

Alakargalarla yapılan numaralarda, Garcia-Pelegrin’in elinde, doğru olanı seçerlerse kuşların yemelerine izin verilen bir solucan vardı. Genel olarak, kuşlar avuç içi ve Fransız düşüşünde insanlardan daha iyi performans gösterdiler, ancak üçüncü teknik olan hızlı geçişte insanlarla aynı performansı sergilediler.

Yani tıpkı insanlar gibi, Avrasya alakargaları da el çabukluğuna dayalı illüzyon etkilerine inanabiliyordu.

Did someone say magic for birds?

In our new paper in @PNASNews we performed three different sleight of hand effects to Eurasian jays and human participants and compared their responses

♠️🐦👐https://t.co/hij45a4EXl@Dr_AlexSchnell @CliveWilkins6 @nickyclayton22 @Cambridge_Uni pic.twitter.com/IXBLD01NBt