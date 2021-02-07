Bu gülüş soldu! Bir aile daha kaza kurbanı

Manisa Alaşehir’deki Salihli yolu Örnekköy Mahallesi mevkisinde önceki akşam 20.00 sıralarında seyir halinde olan Mustafa Vurmaz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa K. (26) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir yığınına dönen otomobilde sıkışan çocuklar Ege Tuna Vurmaz (8) ve Ezgi Tuna Vurmaz (12) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücü Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz’ın (47) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan 2 çocuk hastaneye götürüldü. Ancak Ege Tuna tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş makinesi operatörü Mustafa K. gözaltına alındı.