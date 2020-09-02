Bu gruptakiler grip aşısı olsun

“65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da sıralandı...

65 yaş ve üzerindekiler

Kronik böbrek yetmezliği olanlar

Kalp damar sistemi hastaları

Şeker hastaları Hamileler

Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar

6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

PROF. DR. TAŞBAKAN: ZATÜRRE AŞISI KORONAVİRÜSÜ ENGELLEMEZ

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, zatürre aşısının koronavirüsü engellemediğini belirtti: “Zatürre aşısı, koronavirüsün neden olduğu zatürreye karşı koruyucu değildir. COVID-19’un yaptığı zatürre ile aşının engellediği zatürre farklıdır. Zatürre aşısı, virüslerle değil bakterilerle ortaya çıkan zatürreyi engeller. O nedenle zatürre aşısı koronayı önlemez.” (DHA)