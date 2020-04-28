Bu görüntülerin ardından dikkat çeken açıklama: İkinci dalga ortaya çıkabilir…

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Prof. Dr. Öztürk şunları söyledi:

‘Sokağa çıkarken bu konudaki kurallara uyulması çok önemli. Bu bir tercih değil mecburiyet. Maske ve sosyal mesafe temel kurallar. Sürekli vurguluyoruz. Şu anda alınan tedbirlerin, kısıtlamaların belli bir kademeyle ortadan kalkması tamamen bize bağlı. Biz vatandaşlar olarak bu kurallara uyarsak normale en kısa sürede döneriz. Bu salgın ile başka türlü mücadele mümkün değil. Değişik nedenlerle sorun yaşayan ülkelerde örnekleri var. İkinci dalga ortaya çıkabiliyor. Bu da rehavete kapılmaktan ve tedbirleri gevşetmekten. Biz mevcut durumu korumalıyız. Rakamlarımız iyi. Daha da iyi olması için hiç gevşemeden sıkıca devam etmeliyiz’

“UYARILARA HARFİYEN UYUN”

‘Tedbirlerde bir gevşeme olursa süreç çok uzar. Vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı. Birkaç gün yasak sürecinde çok sıkı tedbirlere uyup, sonrasında hemen tedbirsizce sokağa koşmak olmaz. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ne zaman ‘Bu salgın bitti, normale dönüyoruz’ derse o zaman normale dönülür. Ayrıca olay bizde bitmiyor. Komşu ülkelerde de dünyada da bitmesi lazım. Doktorlar, bilim insanları ellerinden geleni zaten yapıyor. Bizlere düşen Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına kulak vermek ve söylenenleri harfiyen uygulamak. Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayalım, çıkarken de maske ve sosyal mesafe gibi kuralları mutlaka uygulayalım’