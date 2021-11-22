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Bu görüntüleri Türkiye konuşmuştu... Muharrem öğretmenden acı haber geldi

#Tekirdağ#Çorlu#Muharrem Poyrazoğlu

Tekirdağ'da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle ara verdiği okuluna 8 ay sonra döndüğünde öğretmen ve öğrencileri tarafından alkışlar ve şarkılarla karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu (52) hayatını kaybetti.

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Çorlu ilçesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Muharrem Poyrazoğlu, iki yıl önce kansere yakalandı. Mesleğine ara veren Poyrazoğlu, 8 ay sonra gittiği okulda öğrencileri ve meslektaşları tarafından balon, konfeti, alkışlar, şarkılar ve sloganlarla karşılandı.

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Muharrem öğretmen okulda coşkuyla karşılanmıştıMuharrem öğretmen okulda coşkuyla karşılanmıştıHaberin Tüm Görselleri

Duygulandıran karşılamada Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerine sarılıp gözyaşı döktü. Poyrazoğlu, "Hayatıma giren çok sayıda arkadaşım oldu. Şu an birçoğunun ismini hatırlayamadığım Cemile Yeşil Anadolu Lisesi ailesi içerisinde olup da beni de yaklaşık 8 aylık bu zor sürecimde arayarak, mesajlarıyla resimleriyle şımarık görüntüleriyle destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarımın her birine tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım, en başta ailem, büyük ailem, bana bu zor süreçte destek olup, yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Bu görüntüleri Türkiye konuşmuştu... Muharrem öğretmenden acı haber geldi

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Muharrem Poyrazoğlu, hastalığın vücuduna yayılması nedeniyle geçen cumartesi günü yaşamını yitirdi. Malatya'da toprağa verilen Poyrazoğlu için Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yayınladığı taziye mesajında, "Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Bu görüntüleri Türkiye konuşmuştu... Muharrem öğretmenden acı haber geldi

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#Tekirdağ#Çorlu#Muharrem Poyrazoğlu

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