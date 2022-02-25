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Bu görüntüleri çeken 5 Afgan’a sınır dışı... Ev sahiplerine gözaltı

#Afgan#Kılıç#Ev Sahibi
Bu görüntüleri çeken 5 Afgan’a sınır dışı... Ev sahiplerine gözaltı

Sosyal medyada, ellerinde kılıç ve silah olan yabancı uyruklu kişilerin görüntülerinin yayınlanmasının ardından İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

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Videodaki kişilerin Afganistan vatandaşı olduğu ve Arnavutköy’de kaldıkları belirlendi. Ekipler, Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi’ndeki iki eve operasyon düzenledi. Abdulcelil Ahmedzaid, Hizbullah Sılımalhıl, Barış Han, Muhammet Mahza ve Muhammet İshak yakalandı.

İkamet izinleri olmadığı ve yasadışı yollardan İstanbul’a geldikleri belirlenen 5 Afgan’a evlerini kiraya veren market sahibi Cesim A. (63) ve kardeşi Selim A. (31) yeni başlatılan uygulama kapsamında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasıyla gözaltına alındı. 5 Afgan için sınır dışı işlemleri başlatılırken, ev sahipleri Cesim A. ve Selim A., sevk edildikleri adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Bu görüntüleri çeken 5 Afgan’a sınır dışı... Ev sahiplerine gözaltı

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Konuyla ilgili bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Yabancı uyruklu kişilere evlerini kiraya verenler, kira sözleşmesini ilgili kurumlara bildirerek MERNİS kaydı oluşturmak zorunda. İkamet izni olmayanlara evlerini kiralayanlar hakkında bundan sonra göçmen kaçakçılığı suçlarından işlem başlatılacak” dedi.

Bu görüntüleri çeken 5 Afgan’a sınır dışı... Ev sahiplerine gözaltı

315 GÖÇMEN YAKALANDI

GÖÇMEN Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu’nda kaçak göçmenlerin tutulduğu adreslere 6 dalga halinde operasyon düzenledi.

131’i Pakistan, 138’i Afganistan, 18’i Suriye, 17’si Filistin, 10’u Bangladeş ve 1’i İran uyruklu olmak üzere toplam 315 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılık çetesi içerisinde yer alan 6 kişi de yakalandı. 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı. Çete elebaşı olduğu iddia edilen 1 kişinin de sorgusunun sürdüğü bildirildi. Göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

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#Afgan#Kılıç#Ev Sahibi

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