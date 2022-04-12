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Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı... O 'Kasap' cezaevinde çıktı

#Zeytinburnu#Afganistan#Kasap Ali Ahmedi
Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı... O Kasap cezaevinde çıktı

‘Zeytinburnu Kasabı’ adlı sosyal medya hesabından yaptığı bıçaklı ve silahlı paylaşımları büyük tepki çeken Afgan Kasap Ali Ahmedi’nin geçen şubat ayında ‘kasten yaralama’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

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Facebook’ta ‘Zeytinburnu Kasabı’ adını verdiği hesaptan kamuflajlı olarak bıçaklı ve silahlı paylaşımlar yapan bir Afgan infiale neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlara büyük tepki gösterirken, görüntülerin gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü de araştırma başlattı.

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ŞUBATTA TUTUKLANMIŞ

Polisin yaptığı araştırmaya göre, paylaşım yapan kişi 20 yaşındaki Afgan Kasap Ali Ahmedi’ydi. Zeytinburnu’nda 1 Şubat 2022’de kasten yaralama olayına karışmış ve olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınmıştı. Ahmedi, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 SKM (Ateşli silah kanununa muhaletfet)’ suçlamasıyla çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Maltepe Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na konulmuştu.

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Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı... O Kasap cezaevinde çıktı

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#Zeytinburnu#Afganistan#Kasap Ali Ahmedi

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