DHA
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Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir kişi, ölü atı traktörün arkasına bağlayıp, sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Reyhanlı ilçesinde, kimliği bilinmeyen bir kişi, ölü atı traktörün arkasına bağlayarak, sürükledi. Vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı. Traktör ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.
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