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Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Bu görüntüler Diyarbakır'dan geldi! Polis ekipleri güçlükle ayırdı...

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Bu görüntüler Diyarbakır'dan geldi! Polis ekipleri güçlükle ayırdı...
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Diyarbakır'da 'yol verme' nedeniyle tartışan 2 sürücü, kavga etti. Sürücülerin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Kavga, öğle saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen sürücü ile sokağa girmek isteyen başka bir aracın sürücüsü arasında yol nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Araçlardan inen sürücüler, bir süre sonra tekme- tokat kavga etmeye başladı. Sürücülerin, çevredeki yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. Sokakta bulunan polisler, kavga eden taraflara müdahale etti. Tarafları güçlükle ayıran polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Koronavirüs tehlikesine rağmen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise polislerin uyarıları sonrası dağıldı.

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