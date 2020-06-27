Bu görüntüler büyük tepki çekmişti! Yakalandı, ifadesi ortaya çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde H.K. (20), caddede tartıştığı H.K.'yı (16) darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler tepki çekerken H.K. yakalandı. H.K.'nin ifadesinde kız arkadaşı H.K.'yle kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. H.K. caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı. Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı.
Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp cezalandırmasını istedi.
YAKALANDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR
H.K.'nin ifadesinde kız arkadaşı H.K.'yle kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından H.K., adliyeye sevk edildi.
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