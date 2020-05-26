Bu görüntüler bugün İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen deniz keyfi...

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Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler. Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.