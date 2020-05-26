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İbrahim YILDIZ/DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Bu görüntüler bugün İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen deniz keyfi...

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Sokağa çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.

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  • Kumburgazda sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
  • Kumburgazda sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
  • Kumburgazda sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
  • Kumburgazda sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler. Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü. 

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