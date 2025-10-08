Bu görüntüler sıcağıyla meşhur ilimizden: Mevsimin ilk karı düştü

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturma Tarihi: Ekim 08, 2025 12:26

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü. Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.

Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı. Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, fotoğraf çekti.

Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.

YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü. Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.

KIŞ MEVSİMİNE 'MERHABA' DİYORUZ

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

