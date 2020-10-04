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Gündem
Semih ÅžAHÄ°N-Ä°lkay ALTAY/Ä°ZNÄ°K (Bursa) (DHA)
Haber GiriÅŸ: 04.10.2020 - 13:55 | Son GÃ¼ncelleme:

Bu görüntü üzerine harekete geçildi! 2 bin yÄ±llÄ±k lahit müzeye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde taksi duraÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan 2 bin yÄ±llÄ±k lahit, bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±larak Ä°znik Arkeoloji MÃ¼zesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

UNESCOâ€™nÄ±n geÃ§ici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete baÅŸkentlik yapmÄ±ÅŸ Ä°znik ilÃ§esindeki Ayasofya bahÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu belirlenen 2 bin yÄ±llÄ±k lahitin yanÄ±na masa ve sandalye konularak oturulmasÄ± Ã¼zerine Ä°znik MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri harekete geÃ§ti.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla taksi duraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan lahit ve lahitin yanÄ±nda bulunan Roma dÃ¶neminden kalma kitabe, yapÄ±mÄ± devam eden Ä°znik Arkeoloji MÃ¼zesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n da tahrip ettiÄŸi lahit ve kitabe, vinÃ§le Ã§ekiciye yÃ¼klenerek mÃ¼zenin bahÃ§esine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã¼zerine harekete geÃ§ildi 2 bin yÄ±llÄ±k lahit mÃ¼zeye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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