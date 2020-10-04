Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã¼zerine harekete geÃ§ildi 2 bin yÄ±llÄ±k lahit mÃ¼zeye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

UNESCOâ€™nÄ±n geÃ§ici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete baÅŸkentlik yapmÄ±ÅŸ Ä°znik ilÃ§esindeki Ayasofya bahÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu belirlenen 2 bin yÄ±llÄ±k lahitin yanÄ±na masa ve sandalye konularak oturulmasÄ± Ã¼zerine Ä°znik MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri harekete geÃ§ti.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla taksi duraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan lahit ve lahitin yanÄ±nda bulunan Roma dÃ¶neminden kalma kitabe, yapÄ±mÄ± devam eden Ä°znik Arkeoloji MÃ¼zesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n da tahrip ettiÄŸi lahit ve kitabe, vinÃ§le Ã§ekiciye yÃ¼klenerek mÃ¼zenin bahÃ§esine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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