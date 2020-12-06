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DHA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 00:32 | Son Güncelleme:

Bu görüntü insanın yüreğini sızlatıyor... Caninin köpeğe yaptığı vicdansızlık!

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Bu görüntü insanın yüreğini sızlatıyor... Caninin köpeğe yaptığı vicdansızlık!
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, M.K., köpeği ağaca iple asarak ölümüne neden oldu. M.K. hakkında ’Mala zarar verme’ suçundan işlem başlatılırken, para cezası verildi.

Dün öğle saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesinde M.K., iple bağladığı köpeği ağacın dalına astı. M.K.nın köpeği astığını görenler bağırarak engel olmaya çalışırken, olay yerine geldiklerinde köpeğin can çekişerek öldüğüne şahit oldu. Bahçeye doğru gelenlere 'Size ne' der gibi hareketler yapan M.K. evine girdi. Köpeğin ağaca asılı olduğu fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki yağdı. Polis sosyal medyadaki paylaşımların ardından harekete geçerek M.K.'yı yakaladı. M.K. hakkında ’Mala zarar verme’ suçundan işlem adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanununca idari para cezası uygulandı.

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