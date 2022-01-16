Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu Kendini bÃ¶yle savundu: GÄ±rgÄ±r, ÅŸamata

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Olay, 12 Ocak'ta saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda GazipaÅŸa ilÃ§esi, Åžehit Ast. Kd. ÃœÃ§vÅŸ. SÃ¼leyman GÃ¼r BulvarÄ±'ndaki yapÄ± marketin Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Ä°nÅŸaatta boya iÅŸleri yaptÄ±ran kiÅŸinin, bir kiÅŸiyi otomobilin bagajÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re inÅŸaatlarda boya iÅŸi yapan kiÅŸi, otomobiliyle bulvardaki yapÄ± marketin Ã¶nÃ¼nde durdu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ otomobilinden, bir baÅŸka kiÅŸi de aracÄ±n bagajÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±. YapÄ± marketten ayakkabÄ± alÄ±p Ã§Ä±kan 2 kiÅŸi, tekrar otomobile yÃ¶neldi. Ãœzerinin kirli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len kiÅŸi, bir kez daha Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bagaja bindi. Bulvardaki bir kiÅŸiyse bagajÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ± kapatmasÄ±na yardÄ±m etti.

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1665 LÄ°RA PARA CEZASI

SavcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyen GazipaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 2 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. Polis merkezine Ã§aÄŸrÄ±lan ve isimleri aÃ§Ä±klanmayan kiÅŸiler ifadelerinde ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ye Trafik Tescil BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan araÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda yolcu taÅŸÄ±maktan 1665 lira para cezasÄ± kesildi.

'O BENÄ°M Ä°ÅžÃ‡Ä°M DEÄžÄ°L'

DHA muhabirinin telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatlarda boya iÅŸleri yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kiÅŸi, bagaja binen kiÅŸinin dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu olduÄŸunu, birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini, ÅŸu an hala aynÄ± evde kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kuzeni ile arkadaÅŸ gibi olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kiÅŸi, "Beni patron diye yazmÄ±ÅŸlar, deÄŸilim. Beraber ortak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. GÄ±rgÄ±r, ÅŸamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. Hatta ben Ä±srar ettim 'Gel Ã¶ne bin yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lÄ±r' dedim. Yoksa bÃ¶yle bir ÅŸey kimsenin aklÄ±na gelmezdi. GÄ±rgÄ±r, ÅŸamata olsun diye yaptÄ±k, insanlar yanlÄ±ÅŸ anlamÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca o benim iÅŸÃ§im deÄŸil, dayÄ±mÄ±n oÄŸlu" diye konuÅŸtu.

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