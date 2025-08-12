×
Bu geceye dikkat! Perseid meteor yağmuru başladı

Erzincan semaları, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar süren ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yapıyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan kalıntıların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan muhteşem şölenin bu gece zirve yapması bekleniyor.

Erzincan’da 24 Ağustosa kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile kaydedildi. Bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan’ın farklı bölgelerinde gece boyunca çekimler yapıldı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Amucak yaylası bu çekimlere ev sahipliği yaptı.

GÖRSEL ŞÖLEN BAŞLADI!

Uzun pozlama tekniğiyle görsel şölen perseid meteor yağmuru 1.8 diyafram, 10 saniye ve 15 saniye aralığında uzun pozlama tekniğiyle çekildi. Bu teknik, gökyüzündeki her bir meteorun ardında ışık çizgileri bırakarak büyüleyici bir görüntü elde edilmesini sağladı. Ayrıca, çekim sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil oldu. Uçakların oluşturduğu çizgiler, meteor yağmuru ile birlikte gökyüzünde etkileyici bir kompozisyon oluşturdu.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bir doğa olayıdır. Bu meteor yağmuru, özellikle Kuzey Yarımküre’deki gözlemciler için yılın en heyecan verici gökyüzü olaylarından biridir.

Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru, saatte 60 ila 100 meteorun atmosfere girmesiyle gece gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi oluşturur.

