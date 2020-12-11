Bu gece rahat uyuyacağım

Çiçek, cinsel saldırıda bulunduğu genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra da bıçaklayıp çuvala koydu. Avcılar’da göl kenarına götürdüğü çuvalın üstünden otomobille geçtikten sonra da öldü zannederek onu orada bıraktı. Genç kız şans eseri hayatta kaldı. Bakırköy 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Emre Çiçek’e Rabia Kaçmaz’ı ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçunda 20 yıl hapis cezası verdi. Eylemin kamu vicdanını yaralayan şekilde gerçekleşme biçimi nedeniyle cezada indirim yapılmadı. Sanığa ‘cinsel saldırı’ suçundan 18 yıl hapis cezası veren mahkeme sanığa, ‘mağduru cebir ve tehdit kullanarak cinsel amaçla hürriyetini kısıtladığı’ gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz Yunus Kıldıra da ‘hürriyetini kısıtlama’ suçundan 8 yıl hapis cezasına hükmetti. Rabia Kaçmaz, duruşma çıkışı adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Adalet yerini buldu diyorum. Verilmesi gereken ceza verildi. Mahkeme başkanına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çektiğim eziyetlerin karşılığını kendisine ceza olarak verdiği için çok mutluyum. Bugün rahat bir şekilde uyuyacağım.”