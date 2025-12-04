×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu gece başlıyor: Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor | Meteoroloji'den sağanak, buzlanma ve don uyarısı: 43 ilde yağış bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Buzlanma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 08:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümü yeni bir hava dalgası etkisi altına giriyor. Yurdun batısından iç bölgelere doğru sağanak yağışların ilerleyerek güçlenmesi bekleniyor. Yağışların dört gün boyunca sürmesi öngörülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı geldi. Öte yandan Ardahan, Ağrı, Kars, Bitlis, Muş, Erzurum ve Bayburt illerinde hafta sonu kar yağışının olacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih vererek 43 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYerin 700 metre altına iniyorlar: 550 milyon yıllık fay dokuları arasından çıkartıyorlar | Şu an burası cennetYerin 700 metre altına iniyorlar: 550 milyon yıllık fay dokuları arasından çıkartıyorlar | 'Şu an burası cennet'Haberi görüntüle

Bu gece başlıyor: Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor | Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve don uyarısı: 43 ilde yağış bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gözden KaçmasınDünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti: Sürmeneden Bayraktara büyük sürpriz | Biz de bu şekilde ona teşekkür ettikDünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti: Sürmene'den Bayraktar'a büyük sürpriz | 'Biz de bu şekilde ona teşekkür ettik'Haberi görüntüle

Bu gece başlıyor: Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor | Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve don uyarısı: 43 ilde yağış bekleniyor

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Sağanak yağışların bu gece başlamasıyla birlikte dört gün boyunca etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Cuma günü İstanbul, Ankara dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale, İzmir, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis illerinde gök gürültülü ve kuvvetli, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Manisa illerinde sağanak yağışların olması öngörülüyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSüper Lotonun büyük ikramiyesi sahibini buldu 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktıkSüper Loto'nun büyük ikramiyesi sahibini buldu! 150 milyonluk dev ikramiyenin çıktığı il belli oldu: 'Cebimizdeki kuponlara heyecanla baktık'Haberi görüntüle

Bu gece başlıyor: Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor | Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve don uyarısı: 43 ilde yağış bekleniyor

Haberin Devamı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haberin Devamı

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Buzlanma

BAKMADAN GEÇME!