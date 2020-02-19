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Haber Giriş: 19.02.2020 - 21:59,Son Güncelleme:/

Bu fotoğrafla paylaştı! TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki

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Bu fotoğrafla paylaştı! TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron'a sert tepki gösterdi. Şentop paylaşımında, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli."

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

 

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