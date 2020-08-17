Bu fotoğrafın altından çok duygusal bir hikaye çıktı... Yunus polisleri bir bebeğin hayatını kurtardı

"Ümmühan Sır, bebeğiyle birlikte Yunus polislerinin bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıyor. "Allah bu polislerimizin ayağına taş değdirmesin" diyerek bir paylaşım yapıyor. Biz de CNN Türk ekibi olarak araştıralım dedik. İlginç bir hikaye çıktı ortaya.

Ümmühan Sır, Ege bebeği sünnet ettirip evine götürmüş. Ve eve gittikten sonra yeniden kanama başlıyor bebekte. Hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirmek istiyorlar. Fakat gidecekler hastane Üsküdar'da. Evlerinden çıkıyor ve Şişli'ye geldiklerinde köprü trafiğinin tam ortasında kalıyor.

O arada kanama devam ediyor, bebek ağlıyor, anne endişeli. O sırada yanlarına Yunus timlerini görüyor. Annenin endişeli halini gören ekip 'Bir problem mi var?' diye soruyor. Anne, "Çaresiz kaldık, bebeğimiz kan kaybediyor. Trafikte kaldık, perişanız' diyor.

Yunus ekipleri kritik bir karar alıyor. Ve hemen bebeği bir motora, anneyi de başka bir motora bindiriyor. Burada Yunus polisleri risk de alıyor. Ancak hayati bir olay olduğu kanısına varıyorlar ve hastaneye götürüyorlar.

Hemen doktorlar bebeğe müdahale ediyor, bebek iyileşiyor. Ve o sırada da Yunus timleri o aileyi hiç bırakmıyor.

Baba da trafiğin içinde kalmıştı. Baba tam 45 dakika sonra hastaneye ulaşabiliyor."