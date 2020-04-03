MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanında
GeriGündem Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 14:43,Son Güncelleme:/

Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Corona Virüsü salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.

Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı.

İstanbul'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi.

Bu fotoğraf bugün İstanbulda çekildi Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanında

Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu.

Corona Virüsü salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

Bu fotoğraf bugün İstanbulda çekildi Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanında

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle