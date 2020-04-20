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Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bu fotoğraf bugün çekildi... Sokak doldu taştı

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Son dakika haberler: Bu fotoğraf bugün çekildi... Sokak doldu taştı
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Corona virüs nedeniyle hafta sonu 31 şehirde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da vatandaşlar sokaklara akın etti.

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  • Samsun’da sokaklar doldu taştı
  • Samsun’da sokaklar doldu taştı
  • Samsun’da sokaklar doldu taştı
  • Samsun’da sokaklar doldu taştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Samsun’da cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu korona virüsü salgınından önceki günleri hatırlattı. Maske takarak önlem aldıkları görülen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

Banka, PTT ve bazı iş yerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Cadde ve sokaklar doldu taştı.
Sokağa çıktıklarında gördükleri insan yoğunluğundan ötürü şaşırdıklarını ve pişman olduklarını belirten vatandaşlar bu görüntülerin alınan önlemlerin geçerliliğini şüpheye düşürdüğünü söylediler.

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