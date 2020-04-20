Son dakika haberler: Bu fotoğraf bugün çekildi... Sokak doldu taştı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Samsun’da cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu korona virüsü salgınından önceki günleri hatırlattı. Maske takarak önlem aldıkları görülen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.



Banka, PTT ve bazı iş yerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Cadde ve sokaklar doldu taştı.

Sokağa çıktıklarında gördükleri insan yoğunluğundan ötürü şaşırdıklarını ve pişman olduklarını belirten vatandaşlar bu görüntülerin alınan önlemlerin geçerliliğini şüpheye düşürdüğünü söylediler.