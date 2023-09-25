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Bu eşkıyaların yakalanması için daha kaç saldırı gerek

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#İstanbul#Bağcılar#Şantaj
Bu eşkıyaların yakalanması için daha kaç saldırı gerek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 07:00

Bir spor salonunun 4 ortağından birine şantaj yapılarak 5 milyon TL para istendi. Ortaklar bu parayı ödemeyi reddedince spor salonuna 2.5 ayda 4 kez silahlı saldırı düzenlendi.

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İstanbul Bağcılar’da 3 ortak tarafından işletilen spor salonuna 2 buçuk ay içinde 4 kez silahlı saldırı düzenlendi. Polisin başlattığı çalışmada, iddiaya göre ortaklardan biri ile gönül ilişkisi yaşadığı kadını kullanan bir kişinin şantaj yaptığı belirlendi. Bu kişinin 5 milyon TL istemesi üzerine ortakların bunu kabul etmediği tespit edildi. Bunun üzerine ilk saldırı 8 Temmuz’da gerçekleşti. Motosikletli 2 kişi tarafından işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Salonun camlarının kırıldığı saldırıda hasar meydana geldi. Ardından işyeri, 10 Temmuz’da aynı şekilde saldırıya uğrayarak camları kırıldı. 27 Temmuz’da da motosiklet ile spor salonuna gelen kasklı bir şüpheli, kasa arkasında duran işyeri çalışanı Olbay Ç.’yi bacağına ateş ederek yaraladı. Olbay Ç.’nin yaralandığı saldırı sonrası polisin gözaltına aldığı M.C.Ö. ve H.T. ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı.

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Bu eşkıyaların yakalanması için daha kaç saldırı gerek

YANINA ÇAĞIRIP ATEŞ AÇTI

Ancak şantajını sürdüren kişinin tehditleri sürerken geçen cuma günü sabahı spor salonuna dördüncü saldırı gerçekleşti. 20 yaşındaki Emir T., dışarıda kendisini çağıran motosikletli ve kasklı 2 kişinin yanına gitti. Ardından motosikletlilerden biri, tabanca ile Emir T.’ye ateş açtı. Bacağından yaralanan genç sporcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ameliyat olacağı öğrenilen Emir T.’nin vücut geliştirme sıkletinde Türkiye 3’üncüsü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, olaylarda asıl azmettirici olduğu belirlenen kişiyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. 

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#İstanbul#Bağcılar#Şantaj

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