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Bu eşkıyalar nasıl serbest

#Gaziantep#Kaçırma#Kurşunlama
Bu eşkıyalar nasıl serbest

Okuldan eve dönen 8’inci sınıf öğrencisi B.N.A., 13 Eylül’de otomobille yanına gelen 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi ancak şüpheliler amacına ulaşamadı. B.N.A.’nın ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi serbest kaldı. 5 gün sonra şüphelilerden 2’si, B.N.A.’nın ailesini darp etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, yine serbest kaldı. Ardından B.N.A.’nın ailesinin işyeri, 2 şüpheli tarafından kurşunlandı.

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Gaziantep’te İbni Sina Mahallesi’nde oturan 8’inci sınıf öğrencisi B.N.A. (13), okul çıkışında kendisini bir aracın takip ettiğini fark etti. Araçtaki kişilerin kendisini babasının yanına bırakmak istediğini söylemesi üzerine korkan B.N.A., çevredeki bir işyerine girdi. B.N.A., telefonla aradığı babası İsmail A.’ya yaşadıklarını anlatarak içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracın plakasını söyledi. Bunun üzerine İsmail A., polise başvurarak plakasını verdiği otomobildeki 3 kişiden şikâyetçi oldu. Ekipler plakası belirlenen aracın Erdinç D.’ye ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri peşine düştüğü otomobildeki Erdinç D. ile beraberindeki Cemalettin O. ve Halil A.’yı gözaltına aldı. Emniyet’te yapılan sorgulamasında suçlamaları reddeden 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Bu olaydan 5 gün sonra küçük kızı kaçırmakla suçlanan ve serbest kalan şüphelilerden Halil A. ile Cemalettin O., 18 Eylül’de baba İsmail A.’ya ait işyerine geldi. Şüpheliler, işyeri önündeki İsmail A. ile eşi ve 2 çocuğuna saldırdı. Tekme tokat ve işyeri önündeki tahta sandalyeler ile dövülen ailenin fertleri, çevredeki esnafın araya girmesiyle kurtarıldı. İsmail A., polise gidip şikâyetçi oldu.

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BİRİ BUNLARI DURDURSUN

Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerine iftira atıldığı için tartıştıkları Aslan Ailesi fertleri ile kavga ettiklerini söyledi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

27 Eylül gecesi ise bu kez kimsenin olmadığı sırada İsmail A.’ya ait araç yıkaması yaptığı işyerine motosikletle gelen 2 kişi, tüfekle ateş açtı. Saldırıda kapalı olan işyerinin ve yanındaki başka esnafa ait işletmenin kepenklerine çok sayıda saçma isabet etti. Saldırının ardından polise başvuran İsmail A., daha önce kızını kaçırmaya kalkışan, kendilerini döven kişilerin şikâyetini geri çekmesi için tehditlerde bulunduğunu ve işyerine de bu kişiler tarafından ateş açılmış olabileceğini söyledi. Şikâyetin ardından polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İşyerine motosikletle gelerek ateş açan 2 şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu eşkıyalar nasıl serbest
İsmail A. ve eşi yaşanan olaylardan dolayı endişe duyduklarını söyledi.

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KORKUDAN UYUYAMIYORUZ

Şikâyetini geri çekmesi için tehdit edildiğini ve can güvenliklerinin olmadığını ifade eden İsmail A., “Korkudan artık işyerimde güvenle çalışamıyorum, evimizde korkudan uyuyamıyoruz. Dört çocuğum var üçü okula gidiyor, bu olaylar sebebiyle bir haftadır onları okula gönderemiyorum. Karşı tarafın bizden ne istediğini de çözemiyoruz. Bugüne kadar kimseyle bir husumetimiz olmadı. Yetkililerden bu sorunu çözmelerini istiyorum” dedi.

‘OKULA GİDEMİYORUM’

Olay sırasında çok korktuğunu anlatan B.N.A. ise “Okul çıkışında bir aracın beni takip ettiğini hissettim. Yolumu değiştirdim ama beni babama götüreceklerini söyleyerek arabaya bindirmek istediler. Korkup kaçtım ve bir esnafa sığındım. Babamı arayıp durumu anlattım. Babam geldiğinde onlar gitmişti. Polise gidip şikâyetçi olduk. Sonra bize saldırdılar. Korktuğum için okula gidemiyorum. Bizi korkutan bu olayın çözülmesini istiyorum” dedi.

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#Gaziantep#Kaçırma#Kurşunlama