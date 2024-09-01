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Bu eşek 11 bin yaşında

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Karahantepe#Kazı
Bu eşek 11 bin yaşında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Şanlıurfa’daki Karahantepe’de yapılan kazılarda, Neolitik Dönem’e ait taş üzerine kazılmış koşan yaban eşeği figürü bulundu.

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Neolitik döneme ait “T” biçiminde 250’nin üzerinde dikilitaşın bulunduğu Karahantepe’de 2024 kazı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda tabana döşeli taşlardan birinin üzerinde koşar haldeki yaban eşeği figürü betimlemesi ortaya çıkarıldı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Taş Tepeler Projesi kapsamında içinde Karahantepe’nin de bulunduğu 10 noktada kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şu anda çalışmasını sürdürdükleri yapıların yaklaşık 11 bin yıl öncesine ait mekanlar olduğunu dile getiren Karul, içlerinde daha çok öğütme taşlarının olmasının burada günlük yaşam faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü gösterdiğine işaret etti. 

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#Şanlıurfa#Karahantepe#Kazı

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