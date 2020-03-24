Bu ekranlar çok öğretici

* Eymen Kayra Çakır (4.sınıf): “Okulun ilk günü gibiydi. Televizyonu açtım, ders yaptım. İyi geçti. Okul da güzel bu da. İlk molada satrancı anlatan çizgi film izledik. Sadece ders süreleri kısaydı. ”

* Zeynep Açar (7’nci sınıf): “Sabah 10.30’da kalktım. Televizyonun karşına oturdum. Türkçe’de hocanın konu anlatımı çok güzeldi. Matematikte konular hızlı geçti. Tekrarını izleyeceğim. EBA şifremi aldım. Oradan da takip edeceğim.”

* Şevval Koruk (6’ncı sınıf): “İlk ders güzel geçti. Ama okuldaki gibi olmuyor. Öğretmen konunun üzerinde çok durmadan hızlıca anlattı. Anlatılan konuyu okulda işlemiştik o yüzden çok zorlanmadım ama tekrarını izleyeceğim. Babam televizyon kanallarını ayarladı, dersleri oradan izleyeceğim.”

* Şevval’in kardeşi 2’nci sınıf öğrencisi İclal Sare Koruk, ablasıyla ders saatleri çakıştığı için tekrar dersi izlediğini belirterek şunları söyledi: “Matematik dersinin öğretmeni konuyu çok eğlenceli anlattı. Her şeyi anladım.”

* Deniz Kulu (1’inci sınıf): “İlk uzaktan dersim güzel geçti ama bence okula gitmek daha iyi. Biraz sıkıldım, benim öğretmenim daha eğlenceli.”

* Mert Can Süzgeç (8’inci sınıf): “Televizyondaki hocaları kendi hocam gibi izliyorum. Evde tek başına izleyince konuları daha iyi anlayabiliyorum.”

* Yasin Kanıt (10’uncu sınıf): “Dersler okuldan farksız. Çok yararlı olacağına inanıyorum. Notlarımı alıyorum.”

* Zeynep Erva Alkan (5’inci sınıf): “Okullarımız kapatıldığı halde eğitime devam edebildiğimiz için mutluyum.”

VELİLER: EBA'YA GİRİŞTE BAZEN SORUN YAŞADIK

Sümeyra Koruk: Evde iki öğrenci var. Ders saatlerini tutturabilecekler mi göreceğiz. Dersleri beraber dinleyeceğiz. Eksik oldukları konularda onlara yardımcı olacağım.



Levent Kulu: Daha öncesinde EBA’yı bilgisayarımıza ayarlamıştık ama sanırız ilk gün olması sebebiyle yoğunluktan olsa gerek internet üzerinden sisteme erişemedik.



Emine Açar: EBA’ya giremedik. Bu yüzden televizyondan izlemek daha iyi. En azından konular bölünmüyor, bağlantı koptu sorunu olmuyor



Arzu Akbaş Zor: Sabah erken kalktık. Tam olarak okula gider gibi değil ama okul sistemi kurmaya çalıştık. EBA’ya ne yazık ki bilgisayardan giremedik. Kızım derslerini televizyondan izledi. Ama 1’inci sınıf olmasına rağmen konular çok hızlı işlendi. Takip etmekte zorlandı kızım. Diğer konuştuğum anneler de böyle düşünüyor.