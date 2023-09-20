Bu döngüye çözüm şart! Bıçakladı, tutuklandı, tahliye oldu, öldürdü

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İzmir’de mart ayında Mehmet Dinç (27), birlikte yaşadığı bir çocuğunun annesi Fatoş Çetin’i (25) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladı. Dinç, polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi. Hastaneye kaldırılan Fatoş Çetin tedavisinin ardından çocuğuyla birlikte İstanbul Ümraniye’deki babasının evine taşındı. 1 Eylül’de cezaevinden tahliye edilen Dinç hakkında 6 Eylül’de 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı 15 Eylül’de uzatılarak bu kez 6 aya çıkarıldı.

BABASI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bu olayların ardından Mehmet Dinç, pazar gecesi Fatoş Çetin’in ailesiyle yaşadığı gecekondunun önüne gitti. İlişkilerini bitiren Çetin’i pencereye çağıran Dinç, eve dönmeye ikna etmeye çalıştı. Çetin ikna olmayınca Dinç, yanında getirdiği bıçakla genç kadına pencereden saldırdı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çetin kanlar içinde yerde kalırken, Dinç kaçtı. Pazartesi sabahı kızının kaldığı odaya giren baba Erdal Çetin, kızını bebeği kucağında kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin’in öldüğünü belirledi. Bıçaklanarak katledilen Fatoş Çetin’in çocuğunun, sabaha kadar annesinin yanında kaldığı belirlendi. Kaçan saldırgan ise aynı gün akşam saatlerinde Ataşehir’de yakalanıp adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise attığı çöp konteynerinde ele geçirildi. Mehmet Dinç’in başka bir kadınla evlenip boşandığı, bu evlilikten de 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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‘KIZIMI SOPAYLA KEMERLE DÖVERMİŞ’

Acılı baba Erdal Çetin, “Sabah kalktığımızda eşime, ‘Kızımı uyandır kahvaltı yapalım’ dedim. Kapıya vurmuş, açılmayınca beni çağırdı. Kapıyı ittim açılmadı. Kızım düştüğünde kafası kapıya gelmiş. Bebeği de üzerinde yatıyordu. Kapıyı iterek açtım. Baktım çocuğumun her tarafı kan içinde. Kucağıma aldım ölmüştü. Hiçbir şekilde ses duymadık. Bir ses olsa duyardık. Pencereye çağırmış, tutmuş ve bıçaklamış. Kızımı evde sopayla, kemerle dövermiş. Kızım, sığınma evine gitmişti. Bu kadar ileriye gideceğini bilemezdik” dedi.