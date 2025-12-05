Bu doktorlar dikkat çekiyor: Hastalar yorgunluktan çift gördüklerini zannediyor! 'Onlar için tuhaf bir durum oluyor'

Haberin Devamı

Çolak kardeşlerin anne karnında tek yumurta ikizi olarak beraber başlayan yolculukları, eğitim hayatları süresince ilkokul, ortaokul ve üniversitede aynı sıralara taşındı.

Yaklaşık bir yıl önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapmaya başlayan iki kardeşin bu yolculukları mesai arkadaşlığına dönüştü.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde hastalara birlikte şifa dağıtan Çolak kardeşler, pozitif enerjileri ve hastalara yaklaşımlarıyla takdir toplarken, benzerlikleriyle de hem hastaları hem de mesai arkadaşlarını şaşırtıyor.

Haberin Devamı

33 yaşındaki ikizlerden asistan doktor Yasin Çolak, kardeşiyle beraber lise hariç eğitim sürecini beraber tamamladıklarını anlattı.

Birbirlerine benzedikleri için sık sık karıştırıldıklarını, bu duruma artık alıştıklarını kaydeden Çolak, hastanede de iş arkadaşları tarafından karıştırıldıklarını, bunun bazen komik diyaloglara sebep olduğunu söyledi.

İkiziyle aynı hastanede görev yapmanın kendisini rahatlattığını ifade eden Çolak, "Birbirimize güven veriyoruz, kendimizi daha güvende hissediyoruz. Birbirimizi de çok iyi tanıdığımız için birbirimizi daha iyi tamamlıyoruz. Beraber anılarımız çok sık oluyor. Bir keresinde kardeşimle beraber gün aşırı nöbet tutarken bir hasta yakını gelip bana, 'Hocam siz hiç eve gitmiyor musunuz, dinlenmiyor musunuz? Hep sizi burada görüyorum.' şeklinde bir şeyde bulunmuştu. Ben de ona gerçekleri anlattığım zaman kendisi de gülerek bu duruma çok şaşırmıştı." diye konuştu.

Yasin Çolak, genellikle aynı günlerde mesaide olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Acilde nöbet tutarken bazen birimiz poliklinikte oluyor, birimiz müşahede alanında bulunuyoruz. Poliklinikten müşahedeye hasta alırken hastaların sık sık karıştırmasıyla karşılaşıyoruz. 'Hocam siz ne ara geldiniz buraya, ışınlandınız mı?' şeklinde yorumlar alıyoruz. İlkokulda mesela okuldan eve giderken teyzeler önümüzü keserdi, bize sorular sorarlardı. Biz bunlara alışkınız açıkçası ama hastanede de yine çalışma arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlar olsun yolda giderken insanlar gördükçe bizi hayretle ve dikkat çekici şekilde seyrediyorlar."

İkiz olmanın hissettirdiği duyguyu dile getiren Çolak, "İkiz olmak bence güzel, özel bir duygu çünkü bir bedenden iki hayat çıkması çok mucizevi bir olay. O yüzden benim için çok özel bir duygu. Aynı hastanede çalıştığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Asistan doktor Furkan Çolak, küçüklükten beri insanların kendilerini ayırt etmekte zorlandığını, isimlerini söylerken bile tereddüt ettiklerini, bu durumun hoşlarına gittiğini, güzel anılar biriktirmelerine ve insanlarla daha samimi diyaloglar kurmalarına vesile olduğunu söyledi.

Aynı klinikte çalıştıklarını ancak farklı servislerde görevlendirildiklerini, hastaların da zaman zaman kendilerini karıştırdığını anlatan Çolak, "Hastanede beklerken yorgunluktan çift gördüklerini zannedenler oluyor. İkiz olduğumuzu öğrenince çok şaşırıyorlar, hayretle bizi inceliyorlar." şeklinde konuştu.

Furkan Çolak, ikiziyle aynı hastanede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Birbirimize yardımcı olma fırsatı buluyoruz. Bu da bizi hem duygusal hem mesleki açıdan mutlu ediyor." dedi.

Haberin Devamı

İkiz olmanın tarifinin zor olduğunu ifade eden Çolak, şunları kaydetti:

"Değişik ve güzel durumların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Çalışma ortamında da bizi motive eden özel bir bağımız var. İş dönüşü birbirimize öğrendiklerimizi anlatıyoruz. Yaşadığımız etkileyici olayları paylaşarak eğitimimize katkıda bulunuyoruz. Çalışırken bazı ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz. Acilde kardeşimin baktığı bir hastanın sonucuna ben baktığımda hasta bunu fark etmiyor. Ben de bozuntuya vermiyorum. Onlar için tuhaf bir durum oluyor."

Çolak, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası tercih döneminde birlikte araştırma yaptıkları sırada İstanbul'daki hastaneleri incelerken hem eğitim kliniği hem hasta çeşitliliği açısından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin ön plana çıktığını, eğitimlerine katkı sağlayacağını düşündükleri için burayı seçtiklerini söyledi.

Haberin Devamı

"ÇOCUK BİRDEN HASTA OLDUĞUNU UNUTTU"

Çocuğunu ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirince ikiz doktorlarla karşılaşan Hatice Keskin de hekimlerin ikiz olduğunu görünce şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Oğlunun da bu duruma şaşırdığını aktaran Keskin, "Oğlumun yüzü değişti. Çocuk birden hasta olduğunu unuttu resmen. Gerçekten çok güzel, çok değişik bir olaydı. Oğlum ikiz olduğunu görünce bir şaşırdı, ne olduğunu önce anlamadı. Sonra bir gülümsedi, hoşuna gitti." diye konuştu.