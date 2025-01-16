Bu diyet hasta ediyor: ‘Etobur’ çılgınlığı

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KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

Diyetisyen Elvan Odabaşı:

“Vücuttaki her bir gram karbonhidrat 2.7 gram su tutar. Diyetle birlikte yoksunluk yaşandığında ilk zamanlarda ciddi bir su kaybı yaşanması normaldir. Carnivore diyeti doymuş yağdan zengin olduğu için LDL yani kötü kolesterolü yükseltebilir ve bu da kalp hastalığı riskini artırabilir. Bu diyet modelinde sebze, meyve, tahıl, kurubaklagil, bitkisel yağlar olmadığı için yine vitamin ve mineral eksiklikleri gözlenecektir. Bitkisel besinlerin yokluğu lifin kısıtlanması anlamına gelir. Lif tüketimi bağırsak sağlığımız için en önemli besin ögelerinden biridir. Yetişkin bireylerde günlük 25-30 gram tüketilmesi önerilmektedir. Her yıl olduğu gibi Akdeniz diyeti bu yıl da en iyi diyet olarak seçildi. Akdeniz ülkesi olarak bu konuda oldukça şanslıyız. Bu yüzden sürdürebileceğiniz beslenme düzenini uygulamanız oldukça önemlidir.”

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HIZLI VERİLEN KİLO HIZLA GERİ ALINIR

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Derya Fidan:

“Karbonhidrat alımının neredeyse sıfıra indirgendiği bu diyette kalori açığı ile hızlı kilo kayıpları görülebilir. Ancak lif vitamini ve mikro besinler alınmadığı için kabızlığa neden olur. Yüksek doymuş yağ alımı LDL, kolesterol ve trigliserit düzeylerini artırabilir. Karbonhidrat eksikliği nedeniyle enerji seviyelerinde düşüş yaşanabilir. Sürdürülebilirliği yok. Enerjinin yağlardan alındığı ve harcandığı bu model ilk dönemde çok fazla kilo kaybı yaratabiliyor ancak daha sonrasında yine duraksama ve verilen kiloların normal beslenme düzeni ile hızla geri gelmesi mümkün. Çalışmalar uzun dönem Akdeniz tipi beslenme modelinin ruh, beden bütünlüğünü sağlıklı bir şekilde korumada en etkili model olduğunu gösteriyor.”

ORGAN YETMEZLİĞİ VE GUT YAPIYOR

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya:

“Sadece proteinle beslendiğimiz zaman hızlı kilo veririz. Çünkü proteinin termojenik etkisi var. Vücut o proteini sindirmek için bazal metabolizma hızını günlük yüzde 200’e kadar çıkarabiliyor. Ancak et ile birlikte vücuda giren yüksek yağ, yüksek ürik asit ve protein nedeniyle başka problemler çıkıyor. Kan yağları, ürik asit yükseliyor, gut hastalığı yapıyor. Böbrek yetmezliğine götürebiliyor. Karaciğer fonksiyonlarını bozabiliyor. Yüksek protein vücuttan atılırken kemikten kalsiyum çekiliyor ve kemik erimesine neden olabiliyor. Kalp damar hastalığı riski olanlarda kesinlikle önerilmiyor. Bu diyet kısa vadede bile ciddi problem çıkarabilir. Günde almamız gereken karbonhidrat miktarı toplam besinlerin yüzde 55’idir. Yüzde 20 protein, yüzde 30 yağ içeren bir beslenme olması gerekiyor. Bir hastam böyle bir diyet yapmıştı yıllar önce. 20 kilo vermiş ama sonrasında bir sabah korkunç bir ağrıyla uyanmış ve ambulansla acile kaldırılmış. Sonrasında gut olduğu anlaşıldı.”

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CARNIVORE DİYETİNDE NE YENİYOR

Carnivore’un tarihi aslında çok eski. 1700’lerde İskoç cerrah John Rollo diyabetli hastaları tedavi etmek için bu diyeti deniyor. 2019 yılında ise eski ortopedi uzmanı Shawn Baker diyeti anlatan bir kitap yazıyor. Yayınlanmasından 2 yıl önce diploması iptal edilen Baker’ın kitabıyla diyet bir anda popüler oluyor. Diyette sıfır karbonhidrat, kırmızı ve beyaz et ile yine hayvansal protein olan süt, tereyağı, ayrıca tuz, biber, sarımsak gibi baharatlara izin var. Hayvansal olmayan hiçbir gıda yenilmiyor. Ekmek, pilav, makarna, meyve, sebze, baklagiller ve kuruyemişlerin hepsi yasak.

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