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Bu dava bizim için kapanmadı

#CHP#Mavi Marmara#Kemal Kılıçdaroğlu
Bu dava bizim için kapanmadı

Mavi Marmara’da hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bir gece yarısı anlaşmayla sözde bir barış zemini yaratılmak isteniyorsa, bunu kabul etmiyoruz. Biz bu davayı kapatmış değiliz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi’nde yaşayan Mavi Marmara’da hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:
“Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail’le pazarlık yapıldı ve bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değil. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Uluslararası sularda eğer bizim insanlarımız katlediliyorsa, bunların hak ve hukuku aranmıyorsa ve bir gece yarısı anlaşmayla sözde bir barış zemini yaratılmak isteniyorsa, bunu kabul etmiyoruz.

PRENS SELMAN’IN ZİYARETİ

Ülkemize gelen, vatanımıza gelen Prens Selman’la ilgili olarak. Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız, her türlü eleştiriyi yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz üç beş dolar için, yani üç beş kuruş için. Ya bu ülkenin bir itibarı var, bir saygınlığı var. Siz nasıl bu ülkenin saygınlığını, itibarını yerle bir edersiniz üç beş kuruş için. Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Selman buraya gelmeden önce, cinayet dosyası da kapanıyor. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değildir. Onun da gereğini yapacağız. Erdoğan’la oynuyorlar biliyorum. Aynı kayığa bindiler. Onu da gayet iyi biliyorum. Aynı kayığa binebilirsin, dosyanın üstünü örtebilirsin ama Allah’ın izniyle yakında iktidar olacağız, dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sunulduğunu, Türkiye’nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız. ”

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YUNANİSTAN’A SİLAHLANMA TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, Yunanistan’la yaşanan gerilim ve adaların silahlandırılmasıyla ilgili olarak da “Erdoğan iç politikada üst perdeden konuşur tabii. Atar, tutar, asarım, keserim, kırarım, şunu yaparım, bunu yaparım ama hayatın gerçeğine baktığınızda hiçbir şey yapmayan, eli kolu bağlı ve bir anlamda kendisi egemen güçlere teslim olmuş gibi bir havası var, bunu görüyorsunuz zaten. İktidar değişecek, iktidar olacağız, Yunanlar, Yunan yöneticileri, iktidarları bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz” dedi.

 

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#CHP#Mavi Marmara#Kemal Kılıçdaroğlu

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