Bu da Türk 'Tinder Avcısı': Önce aşık etti, sonra 3 buçuk milyon dolandırdı

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CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın özel haberine göre Avusturya'da yaşayan Nurullah Şık tanıştığı kadınlardan bazılarını evlilik vaadiyle kandırıyor, kimiyle ise arkadaşlık ilişkisi kuruyor.

'Tinder Avcısı'nın tuzağına düşen mağdurlardan biri 'Herkese anlattığı hikaye hem birbirine benzer hem de zaaflara göre şekil değiştiriyor. Yani bir kişide bu evlilik vaadi olurken diğerinde ise ortaklık sonucu iş batırma sonucu paraya ihtiyacı olabiliyor' ifadelerini kullandı.

Tinder Avcısı'nın, karşısındaki kadınların güvenini sağladıktan sonra ise ikinci aşama başlıyordu, yani kadınlardan bir şekilde para temin etmek... Ve bu aşamada kadınlar için masal bitti, kâbus başladı.

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Mağdurlar "Hakaret tehdit şantaj işin enteresanı da bu şahıs kendini Amerika'da gösteriyor. Elimde resimlerin var. Önce erkek evlatlarına, sonra boşandığın eşine ondan sonra da tüm dünyaya yayarım şeklinde şantaj yaparım diyerek korkutmaya çalışıyor" dedi.

Üstelik bu kişi hala aynı yöntemlerle listesine yeni kurbanlar ekliyor.