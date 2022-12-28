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Bu da Türk 'Tinder Avcısı': Önce aşık etti, sonra 3 buçuk milyon dolandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Tinder Avcısı#Nurullah Şık#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 11:54

Avusturya'da yaşayan Nurullah Şık, tanıştığı kadınları önce lüks yaşamıyla etkiledi, ardından da evlilik vaadiyle kandırdığı kadınlardan 3 buçuk milyon lirayı alıp sırra kadem bastı. 'Tinder Avcısı'nın tuzağına düşen iki kadın yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı.

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CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın özel haberine göre Avusturya'da yaşayan Nurullah Şık tanıştığı kadınlardan bazılarını evlilik vaadiyle kandırıyor, kimiyle ise arkadaşlık ilişkisi kuruyor.

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'Tinder Avcısı'nın tuzağına düşen mağdurlardan biri 'Herkese anlattığı hikaye hem birbirine benzer hem de zaaflara göre şekil değiştiriyor. Yani bir kişide bu evlilik vaadi olurken diğerinde ise ortaklık sonucu iş batırma sonucu paraya ihtiyacı olabiliyor' ifadelerini kullandı.

Bu da Türk Tinder Avcısı: Önce aşık etti, sonra 3 buçuk milyon dolandırdı

Tinder Avcısı'nın, karşısındaki kadınların güvenini sağladıktan sonra ise ikinci aşama başlıyordu, yani kadınlardan bir şekilde para temin etmek... Ve bu aşamada kadınlar için masal bitti, kâbus başladı.

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Bu da Türk Tinder Avcısı: Önce aşık etti, sonra 3 buçuk milyon dolandırdı

Mağdurlar "Hakaret tehdit şantaj işin enteresanı da bu şahıs kendini Amerika'da gösteriyor. Elimde resimlerin var. Önce erkek evlatlarına, sonra boşandığın eşine ondan sonra da tüm dünyaya yayarım şeklinde şantaj yaparım diyerek korkutmaya çalışıyor" dedi.

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Üstelik bu kişi hala aynı yöntemlerle listesine yeni kurbanlar ekliyor.

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#Tinder Avcısı#Nurullah Şık#Dolandırıcılık

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