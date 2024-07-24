Bu da ‘Tasarım Fabrikası’

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İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) bünyesinde faaliyete başlayan bu fabrikanın kapısı, Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine açık. 7 gün 24 saat çalışan Tasarım Fabrikası’nda öğrencilerin oyunlaştırma, robotik, yapay zekâ ve tasarım alanlarındaki projeleri, ilgili sektör temsilcileri tarafından da destekleniyor, alanında uzman isimler öğrencilere mentörlük yapıyor. İKÜ Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı ve Tasarım Fabrikası Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay, toplam 150 öğrencinin öğrenim gördüğü fabrikayı şöyle anlattı:

EĞİTİMLERİN HEPSİ ÜCRETSİZ

“Fabrikada 56 mentörümüz var ve onlar haftada iki gün öğrencilerle bir araya geliyor. Burası 1 yıllık bir program sunuyor ve her yıl yeni öğrenciler fabrikaya dahil oluyor. Ancak 1 yılın sonunda fabrikadan ayrılmak zorunlu değil. Çırakların usta olması için de üniversitenin belirlediği belli bir zaman dilimi yok. Üniversite öğrencilerinin Tasarım Fabrikası’nda görecekleri öğrenim tamamen ücretsiz. Fabrikada sanat ve podcast stüdyosu, VR laboratuvarı, 3D yazıcılar ve workshop alanlarımız bulunuyor. Usta ve çıraklar buradan çıktıklarında hem staj hem de iş imkanına sahip oluyor.”

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Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Can Adıgüzel, “Tasarım Fabrikası’nda oyunlarım üzerinde çalışmalarımı sürdürmek istedim. 9 kişi olduk ve ekibimizi büyütmeye devam ediyoruz. Son yaptığımız oyun projesiyle şirket kurduk ve 1 milyon dolarlık yatırım aldık. Fabrika olmasaydı bu kadar erken şirket kuramazdım” dedi.