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Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 25.04.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Bu da oldu! Mezardaki mermerler çalındı

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Bu da oldu! Mezardaki mermerler çalındı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, Nedime Tan’a ait mezarın mermerleri çalındı. Oğlu Rıdvan Tan, "Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok" dedi.

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunan Şerefiye Mezarlığı’nda 77 yaşındayken 2015 yılında vefat eden Nedime Tan’a ait mermer taşı çalındı. Mezarlığa bakım için giden çalışan durumu aileye bildirdi. Ailenin başvurusunun ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 2 ay önce de komşu mahalle olan Karaçam Mahallesi’nde bulunan mezarlıktan da benzer bir hırsızlık yapılmış ancak failleri bulunamamıştı.

Bu da oldu Mezardaki mermerler çalındı

Nedime Tan’ın oğlu Rıdvan Tan, “Cuma namazından sonra mezarlığa geldim temizlik yaptım, mezar buradaydı. Sonra köyümüzdeki bir çocuğa ‘mezara toprak doldur oğlum’ dedim. Bu sabah beni aradı, 'Ağabey annenin mezarı çalınmış' dedi. Ben de bunu duyunca geldim. Mezarı komple alıp götürmüşler, başlığı bırakmışlar Allah razı olsun. Mezarda da rahat bırakmıyorlar yatmaya. Çalıyorlar mezarları, Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok. Çok üzüldüm, annem rahat uyusun istiyoruz ama yok. İhtiyacın varsa gel parasını verelim kardeşim mezardan ne istiyorsun. Mezarı neden elliyorsun?" dedi.

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