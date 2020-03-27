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DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Bu da oldu! Kendilerini dezenfekte ettirdiler

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Bu da oldu! Kendilerini dezenfekte ettirdiler
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Malatya'da vatandaşlar, sokaklarda dezenfeksiyon yapangörevlilere, kendilerini dezenfekte ettirdi. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye'de etkisini artıran koronavirüse karşı Malatya'da özel bir firmada çalışan görevliler, talebe göre ev ve iş yerlerini dezenfekte ediyor. Sokaklarda gezen vatandaşlar, karşılaştıkları görevlileri durdurarak, kendilerini dezenfekte ettirdi. Renkli görüntüler oluşturan vatandaşların kendilerini dezenfekte ettirme anları ise cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi.

 

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