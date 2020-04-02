Bu da korona kahvehanesi

Ekipler önceki akşam, Esenyurt İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye girdi. Kahvehanede oyun oynayanlar polisi görünce, pencereden bitişikteki depoya kaçtı. Polis, depoya kaçanları kaçtıkları pencereden teker teker içeri aldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehanede bulunan 26 kişi hakkında idari işlem yapıldı. İşyeri sahibi Ersunal Ç. hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık’ suçundan adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi. Zabıta ekipleri de işyerini mühürleyerek kapattı.



24 SAATTE 302 KİŞİYE CEZA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 20 ilçede 24 saat içinde toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren, Kabahatler Kanununa Muhalefet eden 302 kişiye 161 bin 722 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerde 8 işyeri mühürlendi, 1 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 22 işyeri de mühürlendi.