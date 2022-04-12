Bu da kopya seti! Görevliler şaşkına döndü

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Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavına giren adaylar, polis tarafından dedektörlea aranarak içeri alındı. Bu sırada adaylardan M.H.'nin gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera tespit edildi. Detaylı arama için okula Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

