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Bu da kopya seti! Görevliler şaşkına döndü

#Sınav#Kopya#KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ehliyet sınavına gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera ile girmeyen çalışan M.H. (40) ile kopya düzeneğini hazırlayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavına giren adaylar, polis tarafından dedektörlea aranarak içeri alındı. Bu sırada adaylardan M.H.'nin gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera tespit edildi. Detaylı arama için okula Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Bu da kopya seti Görevliler şaşkına döndü

Ekiplerce yapılan incelemede, M.H.'nin üzerinde kulaklık, sim kartları, ses transferi cihazı ile internet sağlayıcı çıktı. Ayrıca kopya düzeneğinin N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. tarafından hazırlandığı belirlendi. M.H. ile diğer 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

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#Sınav#Kopya#KAHRAMANMARAŞ

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