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Bu da kedi canavarı

Güncelleme Tarihi:

#Muzaffer Şen#Kedi#Salihli
Bu da kedi canavarı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

Manisa Salihli’de yaşayan 69 yaşındaki Muzaffer Şen, oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapıyla vurarak öldürdü. Şen’in eziyet ederek kedileri katlettiği kan donduran o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Şikâyet üzerine şüpheli tutuklandı.

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Muzaffer Şen, evinin arka bahçesindeki yavru kedilere fırça sapıyla saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların tepkisine rağmen, kedilere acımasızca vurmaya devam etti. 3 yavru kedi, bir süre sonra aldıkları darbelerle can verdi. Olayı cep telefonlarıyla kayıt altına alan vatandaşlar, polisi aradı. Şikâyet üzerine adrese gelen polis ekipleri Şen’i gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlı ifadesinde, “Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hâkim olamadım” dedi.

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#Muzaffer Şen#Kedi#Salihli

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