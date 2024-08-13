Bu da kedi canavarı

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Muzaffer Şen, evinin arka bahçesindeki yavru kedilere fırça sapıyla saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların tepkisine rağmen, kedilere acımasızca vurmaya devam etti. 3 yavru kedi, bir süre sonra aldıkları darbelerle can verdi. Olayı cep telefonlarıyla kayıt altına alan vatandaşlar, polisi aradı. Şikâyet üzerine adrese gelen polis ekipleri Şen’i gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlı ifadesinde, “Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hâkim olamadım” dedi.