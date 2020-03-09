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Muammer ŞEN / DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Bu da kadının kadına şiddeti! Ayrıldığı eşinin sevgilisine bıçak

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Bu da kadının kadına şiddeti! Ayrıldığı eşinin sevgilisine bıçak
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Erkeğin kadına şiddeti bir utanç olarak önümüzde dururken, bu kez şiddetin kaynağı bir kadın oldu. Rabia A. boşandığı eşinin sevgilisine sokakta pusu kurup karnından bıçakladı.

Karaman’da oturan Rabia A. (24), önceki gün saat 23.00 sıralarında, boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.’nın (49) sokakta önünü kesti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rabia A., Ülker A.’yı karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ülker A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

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