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Haber Giriş: 22.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Bu da kaçak nevruz partisi! Turistler kuralları hiçe saydı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hiçe sayılarak nevruz partisi düzenlendi. Kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği görüldü.

Türkiye'de 'yerinde karar' döneminin başlamasıyla birlikte kademeli normalleşmeye geçildi ancak kurallara dikkat edilmemesi koronavirüs vakalarının tekrar artmasına neden oldu.

Son olarak İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.

Şişli’de bulunan bir lüks otelde ise salgına rağmen lüks otelde nevruz partisi yapıldı. Salonu hınca hınç dolduran turistlerin eğlence anları kameralara yansıdı.

Nevruz partisini düzenleyen Şişli'deki otelde 90 dolarlık biletler sosyal medyadan paylaşıldı ve günler öncesinden bitti. Nevruz partisi için büyük bir organizasyon yapıldı. Parti öncesi şarkıcıların prova yaptığı anlar kameraya yansıdı. Eğlenceye katılanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı.

Otel yönetimi ise parti iddialarını yalanladı.

Bu da kaçak nevruz partisi Turistler kuralları hiçe saydı
YURT  GENELİNDE KISITLAMALARA UYMAYAN KİŞİLER HAKKINDA ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği bildirildi.

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