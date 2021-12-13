Bu da far çetesi

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İstanbul Ataşehir’e bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi’nde yaşayan S.A., akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah gittiğinde farlarının yerinde olmadığını görerek polise şikâyette bulundu. Çekmeköy, Çamlık Mahallesi’nde yaşayan İ.A. da otomobilinin 100 bin lira değerindeki farlarının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şapkalı ve medikal maskeli 4 kişinin otomobilleriyle farlarını çaldıkları araçların yanına geldiklerini, yaklaşık 30 saniyede farları sökerek gecenin karanlığında kaybolduklarını belirledi.



KAMERADAN YAKALANDI



Çetenin, Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy’de, 26-30 Kasım tarihleri arasında aynı yöntemle 7 aracın farlarını sökerek çaldıkları, bir araca da maddi hasar verdikleri belirlendi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, hırsızlardan birinin kimliğini deşifre etmeyi başardı. Maltepe’de adresinin de belirlenmesiyle başlatılan operasyonda çetenin üyesi Adem E. (24) yakalandı. Çetenin çaldığı farları oto sanayilerde bağlantılı oldukları kişiler ya da internet üzerinden yarı fiyatına sattıkları saptandı. Gözaltına alınan Adem E. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulurken, çetenin diğer 3 üyesini yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.