Bu da far çetesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tabloyu paylaşan Bakan Kocadan Türkiyeye Omicron mesajıTabloyu paylaşan Bakan Koca'dan Türkiye'ye 'Omicron' mesajı#Koronavirüs
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdiBeşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi#Beşiktaş
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi Vodafone Parkta 6 golBeşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Vodafone Park'ta 6 gol#Beşiktaş
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdiYüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi#Mahmut Özer
Cani baba dehşet saçtı Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çektiCani baba dehşet saçtı! Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti#Pendik
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmazFormula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'#Max Verstappen
Türkiye günlerce Berfini konuşmuştu Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendiTürkiye günlerce Berfin'i konuşmuştu! Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendi#Berfin Özek
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Şaka gibi olay Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdiŞaka gibi olay! Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi#Köpek
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
HABERLERGündem Haberleri

Bu da far çetesi

#Far#Hırsızlık#Otomobil
Bu da far çetesi

İstanbul'da park halindeki lüks araçların farlarını çalarak, sanayilerde bağlantılı oldukları kişilere ya da internet üzerinden yarı fiyatına satan çete çökertildi.

Haberin Devamı

İstanbul Ataşehir’e bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi’nde yaşayan S.A., akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah gittiğinde farlarının yerinde olmadığını görerek polise şikâyette bulundu. Çekmeköy, Çamlık Mahallesi’nde yaşayan İ.A. da otomobilinin 100 bin lira değerindeki farlarının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şapkalı ve medikal maskeli 4 kişinin otomobilleriyle farlarını çaldıkları araçların yanına geldiklerini, yaklaşık 30 saniyede farları sökerek gecenin karanlığında kaybolduklarını belirledi.

KAMERADAN YAKALANDI

Çetenin, Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy’de, 26-30 Kasım tarihleri arasında aynı yöntemle 7 aracın farlarını sökerek çaldıkları, bir araca da maddi hasar verdikleri belirlendi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, hırsızlardan birinin kimliğini deşifre etmeyi başardı. Maltepe’de adresinin de belirlenmesiyle başlatılan operasyonda çetenin üyesi Adem E. (24) yakalandı. Çetenin çaldığı farları oto sanayilerde bağlantılı oldukları kişiler ya da internet üzerinden yarı fiyatına sattıkları saptandı. Gözaltına alınan Adem E. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulurken, çetenin diğer 3 üyesini yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Far#Hırsızlık#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat