Bu da estetik retrosu

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Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Başar Kaya, “Daha önce Venüs retrosu nedeniyle ameliyat ya da işlemlerin ertelenmesi isteği bana komik geliyordu. Ancak kişi bu bilgiye sahipken, yaptığınız ameliyat başarılı da olsa hasta negatif taraflara odaklanıyor ya da normalde başına gelmeyecek bir komplikasyona psikolojik olarak kapı aralayabiliyor” dedi. Kaya, son dönemde astrolojiye göre yapılan ameliyat ve uygulamalarla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

‘İŞLEM YAPTIRMIYOR’

“Bir evrenin içinde yaşıyoruz ve yaşadığımız dünyadan ya da evrenden bağımsız olduğumuzu düşünmüyorum. Burçlarla çok ilgim olmasa da arada bir gözümün kaydığını itiraf etmeliyim. Bütün hayatımı buna göre tabii ki şekillendiremem ama hastaların bu yöndeki taleplerini genellikle kabul ediyorum. Çünkü son dönemde hastalarda astrolojiye göre ameliyat olup olmama, işlem yaptırıp yaptırmama gibi bir durum söz konusu.

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‘NEGATİFE KAYIYOR’

Bu bir inançla ilgili. Bu inancın ismini koymanın doğru olmadığını söyleyeyim. Bir kişi bir ameliyat ya da işlemle ilgili astrolojik olarak uygun olmayan bir dönem olduğunu düşünüyorsa bu uygulamanın yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü kişi bu bilgiye sahipken, yaptığınız ameliyat başarılı da olsa hasta negatif taraflara odaklanıyor ya da normalde başına gelmeyecek bir komplikasyona psikolojik olarak kapı aralayabiliyor.”

BAŞTA KOMİK GELİYORDU AMA...

Daha önce bana ‘Hocam Venüs retrosu var, ben bu tarihte ameliyat olmak istemiyorum, erteleyelim’ dendiğinde biraz komik geliyordu. Ama artık enerjisel olarak açıklıyorum. Hastalara da ‘Eğer bu dönem size uygun değilse ve kendinizi hazır hissetmiyorsanız ameliyatınızı erteleyelim’ diyorum. Hasta ameliyata ya da işleme hazır olarak girdiğinde sonuçlar daha pozitif yöne kayıyor.