Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bu da estetik retrosu

#Estetik#Retro#Astroloji
Bu da estetik retrosu

Dünyada ve Türkiye’de estetik ameliyatların sayısı giderek artıyor. Son dönemde ise bu ameliyatların tarihleri astrolojiye göre şekillenmeye başladı. Doktor Başar Kaya, artık çok sayıda hastanın retrolara göre ameliyat olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Başar Kaya, “Daha önce Venüs retrosu nedeniyle ameliyat ya da işlemlerin ertelenmesi isteği bana komik geliyordu. Ancak kişi bu bilgiye sahipken, yaptığınız ameliyat başarılı da olsa hasta negatif taraflara odaklanıyor ya da normalde başına gelmeyecek bir komplikasyona psikolojik olarak kapı aralayabiliyor” dedi. Kaya, son dönemde astrolojiye göre yapılan ameliyat ve uygulamalarla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

‘İŞLEM YAPTIRMIYOR’

“Bir evrenin içinde yaşıyoruz ve yaşadığımız dünyadan ya da evrenden bağımsız olduğumuzu düşünmüyorum. Burçlarla çok ilgim olmasa da arada bir gözümün kaydığını itiraf etmeliyim. Bütün hayatımı buna göre tabii ki şekillendiremem ama hastaların bu yöndeki taleplerini genellikle kabul ediyorum. Çünkü son dönemde hastalarda astrolojiye göre ameliyat olup olmama, işlem yaptırıp yaptırmama gibi bir durum söz konusu.

Haberin Devamı

Bu da estetik retrosu

‘NEGATİFE KAYIYOR’

Bu bir inançla ilgili. Bu inancın ismini koymanın doğru olmadığını söyleyeyim. Bir kişi bir ameliyat ya da işlemle ilgili astrolojik olarak uygun olmayan bir dönem olduğunu düşünüyorsa bu uygulamanın yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü kişi bu bilgiye sahipken, yaptığınız ameliyat başarılı da olsa hasta negatif taraflara odaklanıyor ya da normalde başına gelmeyecek bir komplikasyona psikolojik olarak kapı aralayabiliyor.”

BAŞTA KOMİK GELİYORDU AMA...

Daha önce bana ‘Hocam Venüs retrosu var, ben bu tarihte ameliyat olmak istemiyorum, erteleyelim’ dendiğinde biraz komik geliyordu. Ama artık enerjisel olarak açıklıyorum. Hastalara da ‘Eğer bu dönem size uygun değilse ve kendinizi hazır hissetmiyorsanız ameliyatınızı erteleyelim’ diyorum. Hasta ameliyata ya da işleme hazır olarak girdiğinde sonuçlar daha pozitif yöne kayıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Estetik#Retro#Astroloji

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud